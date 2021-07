Usine de rêves éphémère, estivale et participative Maison de Quartier du Clos, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Athis-Mons.

Usine de rêves éphémère, estivale et participative

du lundi 26 juillet au mardi 24 août à Maison de Quartier du Clos

Les 26 et 27 juillet : ateliers de percussions corporelles, ateliers de batucada, concerts démbulant d’une batucada professionnelle, exposition de totem/colonnes et des peintures de Marc Lerude et, enfin, d’un concert de latin jazz le 27 au soir. Toutes ces actions seront assurées par des artistes et intervenant(e)s professionnel(le)s de GRADISCA, collectif d’artistes. Elles seront menés en collaboration avec les MDQ d’Athis-Mons et de la Médiathèque Simone de Beauvoir. Les 19, 23 et 24 août : ateliers de batucada, concerts démbulant d’une batucada professionnelle, exposition de totem/colonnes et des peintures de Marc Lerude et, enfin, d’un concert de latin jazz le 24 au soir. Toutes ces actions seront assurées par des artistes et intervenant(e)s professionnel(le)s de GRADISCA, collectif d’artistes. Elles seront menés en collaboration avec les MDQ d’Athis-Mons et de la Médiathèque Simone de Beauvoir.

Voir avec la MDQ et M. Stéphane Bonura (SBONURA@mairie-athis-mons.fr)

Expo, ateliers, concerts dans le cadre de la 2ème édition de l’événement : Les Yourtes dans ma Ville

Maison de Quartier du Clos 1 ter Clos Nollet 91200 Athis-Mons Athis-Mons Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T20:00:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T23:00:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T19:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T23:00:00