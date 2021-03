Urban Village Rocher de Palmer, 9 décembre 2021-9 décembre 2021, Cenon.

Urban Village

Rocher de Palmer, le jeudi 9 décembre à 21:30

Construit autour de la voix incantatoire du chanteur Tubatsi Mpho Moloi et de la guitare folk de Lerato Lichaba, profondément ancrée dans l’univers zulu, le premier album d’Urban Village vogue entre folk et pop d’une fraîcheur et d’une musicalité réjouissantes. « Ces musiciens trentenaires inventent avec brio un nouveau son », se réjouit le journal Le Monde, sous la plume de Patrick Labesse. « Leurs chansons parlent d’harmonie ou du rôle des pères dans une société bousculée par la violence, sur une musique faisant la synthèse de différents styles apparus avant la chute de l’Apartheid : les toniques et dansants marabi (jazz des townships en vogue dans les années 1950), le maskandi (folk zoulou du KwaZulu-Natal, la région de Durban), le mbaqanga (célébré par feu Mahlathini et ses Mahotella Queens, dont seule Hilda Tloubatla reste encore en vie) ou l’isicathamiya (genre vocal a cappella popularisé par Ladysmith Black Mambazo…). » Un nouveau son, une énergie réconfortante, purement positive, fédératrice, qu’il nous tarde d’expérimenter en live, assis ou debout, masqués ou non, qu’importe, mais réunis, tous ensemble.<br><br><a href=’https://lerocherdepalmer.fr/artistes/urban.village/’ target=’_blank’>EN SAVOIR PLUS</a>

Tarif guichet : 17€ / Plein tarif : 15€ / Tarif abonné : 12€

Ces quatre jeunes artistes autodidactes originaires de Soweto, le plus grand township d’Afrique du Sud, viennent de signer sur le label indépendant Nø Førmat!.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



