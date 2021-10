Urban Tracks – Demi-Portion MJC Calonne, 23 octobre 2021, Sedan.

**CONCERT RAP ~ URBAN TRACKS** —————————— **Demi-Portion** _+ Jibton + Taleb Latimore_ ——————————————— ### **MJC CALONNE** _Le 23 octobre 2021 à 20h30_ ### **- DEMI-PORTION -** Demi-Portion n’est pas le plus connu des rappeurs français mais est certainement un des artistes les plus talentueux de la scène hip-hop nationale. Admiré pour sa plume légère, guidé par son vécu, Demi-Portion fait sans cesse le pont entre la nouvelle et l’ancienne génération, par sa générosité et sa bienveillance. Il partage son amour du hip-hop à travers les réseaux sociaux et le festival (Demi Festival) qui affiche encore complet cette année. Il ne s’agit pas de dénoncer pour dénoncer, il faut qu’il y ait un sens, un message, une histoire. Oxmo Puccino disait d’ailleurs : « Avec Demi, nous avons en commun de ne pas créer dans la souffrance » (_source :_ _Libération_). Quel artiste peut se targuer d’avoir collaboré à la fois avec Oam, Oxmo Puccino, Kery James, Fabe, la Fonky Family ou encore Fisiz ? Avec Demi, on ne parle pas de rap français mais bel et bien de hip-hop. Un hip-hop qui n’a pas de frontières, qui n’a pas de case tant sa musique est inclassable, un hip-hop de partage et de transmission. ### **- Jibton -** Jibton est un artiste sedanais dans le chemin du rap old school. Entre la nostalgie des premières fois et le constat amer d’un trentenaire désenchanté, l’espoir d’un rêveur invétéré. Avec Jibton, pas d’artifices. Une voix grave, une plume souvent incisive, parfois légère sur des sonorités allant du G-funk à la soul ou le jazz dans l’esprit Boom Bap. ### **- Taleb Latimore -** Taleb Latimore, Rémois d’adoption est un artiste mauritanien qui sera très tôt passionné par la musique entre son pays natal et celui d’adoption. Du Rap « Moula» à l’Afro « Zinga Zinga » à mi-chemin entre Nouakchott et Paris. Détermination, puissance et énergie voilà ce qui résume Taleb sur scène. _Des évènements organisés et portés par la MJC Calonne dans le cadre du contrat ville de l’agglomération Ardenne Métropole avec le partenariat du centre social André Dhôtel, avec le soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, de la Ville de Charleville-Mézières, du Conseil départemental des Ardennes et de la Région Grand Est_. **Billetterie :** MJC Calonne | SEDAN Bar L’Univers | SEDAN Bar le Vert Bock | CHARLEVILLE MEZIERES **Tarif Unique : 12€**

MJC Calonne Place Calonne 08200 Sedan Sedan Ardennes



