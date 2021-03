Meudon Maison de la nature et de l'arbre Hauts-de-Seine, Meudon Upcycling sac à anse – EN VISIO CONFERENCE Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

En raison du confinement, la Maison de la Nature et de l’Arbre est fermée au public.

**Pour participer, cliquez sur les liens ci-dessous aux horaires indiqués :** * [**Atelier de 16h**](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJlMzk0YzYtMDUyMC00OTFiLWJiNWMtNmY3NTQ3NDhmM2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d8eb5ed3-ec20-4e7b-8033-4c89171c9d94%22%2c%22Oid%22%3a%222d5ccdc4-9d32-40eb-b9b3-06650d6f9afb%22%7d)

* [**Aelier de 17h**](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk4YTZkMjktMTdiNi00NmY3LWI4MDQtY2RiODgxOGQ0MzM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d8eb5ed3-ec20-4e7b-8033-4c89171c9d94%22%2c%22Oid%22%3a%222d5ccdc4-9d32-40eb-b9b3-06650d6f9afb%22%7d)

* [**Atelier de 18h**](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcxM2YxMWYtNmJkNC00NzZhLWI3ODMtMDk1MzY0ZTNmNzBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d8eb5ed3-ec20-4e7b-8033-4c89171c9d94%22%2c%22Oid%22%3a%222d5ccdc4-9d32-40eb-b9b3-06650d6f9afb%22%7d)

* [**Atelier de 19h**](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDM5NDdhNGItMDQ2Yi00YTFjLTlmM2UtZDZhMmI4ZmM1Yzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d8eb5ed3-ec20-4e7b-8033-4c89171c9d94%22%2c%22Oid%22%3a%222d5ccdc4-9d32-40eb-b9b3-06650d6f9afb%22%7d) **Patron à télécharger et imprimer avant l’atelier** : [Sac à anse](https://www.seineouest.fr/app/uploads/2020/11/patron-anse-Miyako.pdf) **Matériel à prévoir :** * Un morceau de nappe en toile cirée, ou sac à course usagés ou tout autre support plastique assez épais de 60 x 7 cm

* Un cutter

* Un carré de tissu recyclé en coton (type drap) de 1 x 1 m, ou 75 x 75 cm

Atelier gratuit en accès libre (nombre de places limité)

Réalisez un sac à main ou pour les courses avec une anse style Miyako (sac en origami), à partir de matériaux recyclés. Le compagnon idéal pour partir en balade. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

