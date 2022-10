Université Ouverte – La forêt d’hier et d’aujourd’hui Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Université Ouverte – La forêt d'hier et d'aujourd'hui

Ornans, 8 novembre 2022

Doubs Ornans Quatre années de sécheresse consécutives ont gravement impacté les forêts tempérées mixtes. Le hêtre ou l’épicéa ont lourdement pâti du manque d’eau. Le sapin ou le frêne et maintenant l’érable ont subi des attaques parasitaires dévastatrices. Les scenarios à l’horizon 2050 prévoient un recul drastique des principales essences. Mais ils ne prennent pas en compte tous les paramètres, y compris l’intervention de l’homme. L’une des clefs pour anticiper la forêt de demain est d’interroger le passé. Il s’agit de déchiffrer l’imbrication des faits écologiques et des faits historiques afin d’anticiper les capacités de résilience des forêts aux perturbations climatiques et anthropiques et tenter d’accompagner les gestionnaires dans leurs décisions. cinema.ornans@orange.fr Cinéma Eldorado 7 avenue du Président Wilson Ornans

