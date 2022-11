The dancing public Université Bordeaux Montaigne Pessac Catégories d’évènement: Gironde

The dancing public Université Bordeaux Montaigne, 21 mars 2023, Pessac.

Gratuit pour les étudiant·e·s et le personnel de l’Université (Réservation nécessaire) Tarif pour les personnes extérieures : 8€

Dans ce spectacle contagieux, Mette Ingvartsen expose sur un fond de techno enivrante des cas de « dansomanie » dans l'histoire, montrant, que oui, il y a un lien entre la folie et la danse.

[DANSE] The dancing public Mette Ingvartsen – – –

mar. 21 mars – 19h30

70 min – tout public

– – –

Danser jusqu’à la folie, cela peut paraître léger, cela a souvent été très grave. Dans ce spectacle contagieux, Mette Ingvartsen expose sur un fond de techno enivrante des cas de « dansomanie » dans l’histoire, montrant, que oui, il y a un lien entre la folie et la danse. Avec The Dancing Public, le symptôme est agréable, c’est la liberté qu’offre la désinhibition. La danseuse infatigable domine le rythme, contrairement à nous tous, elle ne se laisse pas envahir. La pièce n’est pas une soirée entre amis, elle dénonce l’objectivation des femmes désignées comme démentes. Et notre folie, assumée, est de nous mettre à danser, à communier ensemble dans un geste qui justement n’a rien de fou. La pièce rappelle que partager le mouvement est humain.

– – –

en coréalisation avec le service culture de l’Université Bordeaux Montaigne

– – –

Lieu : La Maison des Arts, Université Bordeaux Montaigne – Pessac

