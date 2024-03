Benamor : release party & Crush Over Low Track Sortie 13 Pessac, vendredi 10 mai 2024.

Benamor : release party & Crush Over Low Track Rendez-vous le 10 Mai pour la Release Party de Benamor ! Vendredi 10 mai, 20h45 Sortie 13 Prévente : 8 €. Sur Place : 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-10T20:45:00+02:00 – 2024-05-10T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-10T20:45:00+02:00 – 2024-05-10T23:59:00+02:00

Benamor : Release Party

Rock – Benamor joue une pop tranchante où l’incisif côtoie la mélancolie. Un rock qui sait ce qu’il doit au glorieux passé mais qui se vit vaillamment au présent ! Sur scène, il déploie une énergie peu commune où transpire son amour pour un rock’n roll mélodique hors temps et mode.

Le revoici aujourd’hui avec un nouvel album en autoproduction complète, intitulé « Mirages. Il n’y a plus qu’à prendre la route… »

Première Partie : Crush Over Low Track

Rock – Après un double single « Trigger » en 2019 puis un premier EP « Take a Breath » sorti en 2020, et un premier fin de 2023, le groupe plonge leur musique dans une identité fondamentalement rock et viscérale. Crush Over Low Track puise son inspiration dans le rock énergique et fuzzy de The White Stripes, The Hives ou Rival Sons mais teinte ce son lourd et viscéral d’une touche de garage rock psyché à la sauce Psychedelic Porn Crumpets ou Thee Oh Sees.

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

