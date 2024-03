11ème colloque inter-régional de la recherche paramédicale et de l’innovation – grand Sud Ouest – 200 participants Hôpital Xavier Arnozan Pessac, jeudi 26 septembre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-26T09:00:00+02:00 – 2024-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2024-09-27T09:00:00+02:00 – 2024-09-27T17:00:00+02:00

Hôpital Xavier Arnozan Avenue du Haut Lévêque 33604 PESSAC Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://formations.chu-bordeaux.fr/Accueil/Colloques/IMS-ACADEMIE-PROGRAMME-COLLOQUE-recherche-2024.pdf/ »}]