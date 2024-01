Les Estivales de Pessac-Léognan Pessac-Léognan Pessac, samedi 15 juin 2024.

Les Estivales de Pessac-Léognan Démarrez l’été en beauté lors des estivales de Pessac-Léognan ! 15 et 16 juin Pessac-Léognan Entrée libre. Tarifs des déjeuners sur le site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-16T10:00:00+02:00 – 2024-06-16T19:00:00+02:00

Pour lancer la saison estivale, les 15 et 16 juin 2024, les Châteaux de l’Appellation Pessac-Léognan seront ouverts de 10h à 19h, pour un week-end portes ouvertes exceptionnel.

Découverte des Châteaux de l’appellation

Les Estivales de Pessac-Léognan vont au-delà de la simple dégustation de vins d’exception. Plongez-vous dans une atmosphère conviviale et festive en profitant de nombreuses animations et gourmandises qui émerveilleront vos papilles.

Des déjeuners champêtres

Certains châteaux proposent des déjeuners champêtres dans les vignes. Un bon moyen de tester des accords mets & vins dans un cadre naturel fantastique.

Sur réservation

Tarifs et châteaux participants sur le site de l’événement

Pessac-Léognan Pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info@pessac-leognan.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.56.00.21.90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pessac-leognan.com/ »}]

