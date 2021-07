Meudon Espace culturel Les Sablons Hauts-de-Seine, Meudon Université A-Rodin (Ville de Meudon) THEATRE pour Adultes Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Université A-Rodin (Ville de Meudon) THEATRE pour Adultes Espace culturel Les Sablons, 14 septembre 2021-14 septembre 2021, Meudon. Université A-Rodin (Ville de Meudon) THEATRE pour Adultes

du mardi 14 septembre au jeudi 30 juin 2022 à Espace culturel Les Sablons

Cours de théâtre pour Adultes —————————– avec Sonia Erhard et Olivier Martial, de la Cie de L’Athanor ———————————————————— * Expérience théâtrale complète dirigée par les artistes de la Cie, avec création d’un spectacle dans un véritable esprit de troupe. * Chaque groupe travaille sur le corps, la voix, l’improvisation, la création de personnages et ensuite le texte. * Les adultes joueront des spectacles à partir de textes classiques ou contemporains. Nouveauté : 8 week-ends Corps/Clown pour les adultes avec Carole Picavet. Lieu : Salles 1 et 3 des Sablons

2h/semaine ; 176.50 €/trimestre + adhésion 12 €

Cours de théâtre pour Adultes Espace culturel Les Sablons 1 Allée du Canada 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14 to 2022-06-30

