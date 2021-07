Meudon Espace culturel Les Sablons Hauts-de-Seine, Meudon Université A-Rodin (Ville de Meudon) Cours d’ANGLAIS Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du mardi 5 octobre au mardi 28 juin 2022 à Espace culturel Les Sablons

Cours de LANGUE ANGLAISE ———————— ### par Fabienne d’Argentré et Annika Chaurand * Etude et révision de la langue durant 45 minutes avec un professeur d’anglais? * Puis conversation de 45 minutes avec un professeur anglophone. Lieu : salles 1 et 2.

1h30 / semaine hors vacances scolaires – 270 € / trimestre

