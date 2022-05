UNIDAY Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Le mercredi 25 mai, participez à la 5ème édition d'#UNIDAY, événement festif de l'UNICEF France pour célébrer les droits de l'enfant et l'engagement des enfants et des jeunes partout en France ! Cette année, le thème retenu est « La grande aventure des émotions » A Boulogne-sur-Mer, rendez-vous sur les berges de la Liane de 13h à 18h pour des ateliers d'expression sur les droits de l'enfant et sur la gestion des émotions et le bien-être.

mercredi, 25 mai 2022

13h à 18h

Berges de la Liane, à côté de l’aire de jeu

Berges de la liane Boulogne-sur-Mer

