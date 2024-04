Monde animal Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

Monde animal Du rire aux larmes : les émotions cachées des œuvres d'art Samedi 18 mai, 19h00 Musée de Boulogne-sur-Mer gratuit

2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Monde animal

Mini-Expo #2 jusqu’au 10 mars janvier 2025 au Petit Salon

Lion, insecte, animal sauvage ou de compagnie, de la peinture au spécimen naturalisé, de l’Afrique à l’Alaska…les animaux sont partout !

Mais pourquoi et comment sont-ils représentés ? Qu’est-ce que ces représentations nous apprennent des relations que nous entretenons avec eux ? Et si nous nous mettions à la place de ces animaux ? Géants ou tout petits, réels ou imaginaires, sensibles, bruyants, émouvants… ils attendent avec impatience petits et grands curieux !

Le Petit Salon a été réalisé avec le soutien des Cités éducatives.

Musée de Boulogne-sur-Mer Rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 10 02 20 http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/ Le musée de Boulogne-sur-Mer est installé dans un château du XIIIe siècle, classé Monument Historique. Le musée a été créé en 1825 suite l’acquisition du cabinet de curiosité du Vicomte Leroy de Barde. Il conserve des collections riches et variées qui incitent le visiteur à voyager d’une culture à l’autre. Le musée propose quatre grands départements : archéologie méditerranéenne, ethnographie extra-européenne, histoire locale et le Beaux-Arts.

