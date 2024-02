WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT ? L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer, samedi 9 novembre 2024.

A Tribute to Tina TurnerWhat’s Love Got To Do With It?Après une première tournée à guichets fermés à travers le Royaume-Uni, le tribute de Tina Turner traverse le Channel pour la première fois afin de célébrer avec le public français la musique de cette légende du rock et de la soul. Un concert événement que les fans de Tina Turner ne peuvent rater sous aucun prétexte !!

Tarif : 45.00 – 60.00 euros.

Début : 2024-11-09 à 20:00

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62