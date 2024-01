MATMATAH HUBERT-FELIX THIEFAINE SITE PLEIN AIR DE L’EMBARCADERE Boulogne Sur Mer, vendredi 12 juillet 2024.

Dans le cadre du FESTIVAL DE LA COTE D’OPALEMATMATAH Une année exceptionnelle pour Matmatah qui s’est montré incontournable dans le paysage musical français depuis la sortie de son sixième album en février dernier. Miscellanées Bissextiles , double album artistiquement pointu, a tout de suite reçu un accueil élogieux du public. Un succès commercial qui s’est aussi fait ressentir auprès des radios, qui ont répandu sur les ondes le doux crachin de « Brest-Même ».Une tournée de printemps « sold out » plus tard, on a retrouvé le groupe sur les routes pour une tournée estivale colossale de pas moins de trente festivals.Cet automne promet d’être tout aussi fou enchaînant les SMAC déjà à guichets fermés prolongées d’une série de Zéniths et Arénas qui s’annoncent déjà bouillants… De l’aventure en voilà !HUBERT-FÉLIX THIÉFAINEAprès 13 Zéniths inoubliables, Hubert Félix Thiéfaine prolonge sa tournée Replugged jusqu’en 2024 !Le chanteur aux multiples Victoires de la musique continue de revisiter son répertoire de poète-rock en façonnant une nouvelle setlist originale, constituée de ses morceaux emblématiques les plus célèbres (Alligators 427, 113ème cigarette sans dormir, Narcisse 81, La fille du coupeur de joint…) et de pépites moins connues mais tout aussi marquantes !Indéniablement la tournée la plus ambitieuse de cet artiste hors du commun, référence incontournable de la chanson française.

Tarif : 31.50 – 41.00 euros.

Début : 2024-07-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

SITE PLEIN AIR DE L’EMBARCADERE QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62