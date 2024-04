Comme un reflet d’opale…Fenêtres ouvertes sur le Boulonnais Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

D’azur, d’émeraude, d’argent ou d’opale… la couleur des reflets du ciel et de l’eau inspire écrivains, artistes, publicistes des années 1890-1910 qui progressivement « baptisent » les côtes françaises. Dans une dynamique de concurrence des territoires, espaces naturels, industries, traditions ou encore infrastructures balnéaires… sont autant de marqueurs de ces espaces en pleine construction dont nous sommes les directs héritiers.

L’exposition Comme un reflet d’opale… propose de regarder sous un nouveau jour des collections du musée de Boulogne-sur-Mer qui explorent le Boulonnais. Depuis le XIXe siècle ce territoire entre mer, dunes et bocages est un sujet d’inspiration pour de nombreux faiseurs d’objets ou d’images. La diversité de leurs regards s’ouvre à nous comme autant témoignages sensibles de la vie, des mutations et des enjeux de ce territoire.

Une exposition organisée avec le soutien du Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la mer d’Opale.

Le musée de Boulogne-sur-Mer est installé dans un château du XIIIe siècle, classé Monument Historique. Le musée a été créé en 1825 suite l'acquisition du cabinet de curiosité du Vicomte Leroy de Barde. Il conserve des collections riches et variées qui incitent le visiteur à voyager d'une culture à l'autre. Le musée propose quatre grands départements : archéologie méditerranéenne, ethnographie extra-européenne, histoire locale et le Beaux-Arts.

