Une Youth Bank pour relancer les échanges avec l’Irlande, 24 mars 2021-24 mars 2021, Paimpol.

Une Youth Bank pour relancer les échanges avec l’Irlande 2021-03-24 14:00:00 – 2021-03-24 16:00:00

Paimpol Côtes d’Armor Paimpol

Cette visio-conférence sera d’abord l’occasion de présenter le modèle irlandais des Youth Banks et de réfléchir à son ouverture à travers le prisme des jumelages et des échanges historiques entre Paimpol et l’Atlantique nord. Les découvertes en quête du « secret de Terre-Neuve » : la morue sont anciens entre Paimpol et les côtes irlandaises de l’île d’Emeraude. Des liens historiques étroits ont aussi existé avec son port antique en tant que carrefour de l’étain mais aussi de pièces en bronze échangées avec l’Armorique et l’Irlande. Lors de son exil à Guernesey, Victor Hugo avait imaginé dans son œuvre : « les Travailleurs de la Mer » la figure d’un roi Auxcrinier de l’Océan, qui aurait trouvé le bonheur dans ses États ; la Constitution, dont il est l’auteur, refuse le droit d’entrée à l’or et à l’argent sans son autorisation : la seule monnaie ayant cours est le coquillage dont la mer est l’inépuisable coffre-fort. Voici une invitation diffusée sur facebook pour participer à cet échange : https://www.facebook.com/events/438099860632950

