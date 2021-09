UNE TORTUE DE MER EN BAS ÂGE NE VAUT PAS UN CLAIR DE LUNE À MAUBEUGE Autre lieu, 23 septembre 2021, Genève.

Autre lieu, le jeudi 23 septembre à 19:00

“En juin 1985, dans les pages de Viva La Musica dont j’assurais alors la coordination, Claude Tabarini me confiait : “Ma poésie doit être vue, c’est-à-dire lue, c’est du moins comme ça que je la sens : je n’imagine pas de la déclamer ou de la réciter ou encore de la chanter”. Depuis lors, des fleuves se sont écoulés des plus hautes cimes aux plus lointains deltas, et avec l’indispensable et chatoyante fluidité du piano de Philippe Munger, avec même l’active participation du poète lui-même, ça ne nous empêchera en aucune manière de lui rendre un hommage tant littéraire que musical ! ». Philippe Koller Philippe Koller, récitant, violon Claude Tabarini, darbouka Philippe Munger, clavier

PRIX UNIQUE : 10 CHF, BILLETTERIE SUR PLACE

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

Autre lieu Genève Genève



