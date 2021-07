Val-Cenis Val-Cenis Savoie, Val-Cenis Une soirée jeux de société Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: Savoie

Val-Cenis

Une soirée jeux de société Val-Cenis, 4 août 2021, Val-Cenis. Une soirée jeux de société 2021-08-04 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-04 22:30:00 22:30:00 Lanslebourg-Mont-Cenis 89 Rue du Mont-Cenis

Val-Cenis Savoie Venez (re)découvrir de nombreux jeux de société avec notre équipe d’animation. Stratégie, chance, rapidité, anticipation et bien plus encore… Il y en aura pour tous les goûts. Ambiance festive et conviviale assurée ! Port du masque obligatoire. info@hautemaurienne.com +33 4 79 05 99 06 https://www.bonneval-sur-arc.com/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Val-Cenis Autres Lieu Val-Cenis Adresse Lanslebourg-Mont-Cenis 89 Rue du Mont-Cenis Ville Val-Cenis lieuville 45.28569#6.88264