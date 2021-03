La Commanderie Une plongée dessinée au cœur de l’infini [en ligne] La Commanderie

La Commanderie, le samedi 27 mars à 11:00

**En ligne pour échanger et recueillir vos questions** Conférence dessinée avec Robin Jamet du Palais de la découverte (médiateur scientifique) et Guillaume Boutanox du Collectif Stimuli (dessinateur) Peut-on dessiner l’infini ? Dans le cadre de l’année de la BD, un médiateur de mathématiques explorera avec vous les grands nombres et au-delà en binôme avec un dessinateur. Pour un public familial dès 8 ans, les contenus vulgarisés seront accessibles aux plus jeunes et aux plus curieux. D’Archimède comptant les grains de sable à la précision de la mesure des côtes, plongez dans l’infini ! _En partenariat avec le Palais de la découverte et le Collectif stimuli._ _–_ **Pour participer à cette conférence en ligne, rien de plus simple !** Vous avez besoin :

> d’un ordinateur

> d’une connexion internet Suite à votre réservation, l’équipe de La Commanderie vous envoie un lien avec lequel vous connecter à l’heure de l’atelier.

Et c’est parti !

Sur réservation – Tarif : 3€ -2€ (SQY) / 4€ – 3€ (hors SQY)

D'Archimède comptant les grains de sable à la précision de la mesure des côtes, plongez dans l'infini !

