Trans Kabar, groupe de rock maloya, travaille sur une lecture électrique des rites mystiques de l’île de la Réunion pour élaborer une musique de « trans maloya ». Ils s’inspirent du Servis Kabaré, cérémonie festive issue des rituels des esclaves faîte pour communier avec les ancêtres par la musique, les chants et les danses. Souvent rejeté, interdit, presque oublié, ce rite a survécu dans la clandestinité. Trans Kabar le remet au goût du jour. Spontanés et hyper-créatifs, les quatre artistes laissent large place à l’improvisation. Des rythmiques rock maloya qui se sculptent autour de la voix et du kayamb pour se plonger dans les complaintes d’un blues insulaire…

Première partie :

Sukh Mahal (Indian Free Rock – Bordeaux)

Empreint de rythmes indo-pakistannais et balkaniques, Sukh Mahal nous emmène à l’Est toute ! Le duo frotte les musiques nomades aux textures rock et synthétiques (dub, drum’n bass, électronica) pour un set des plus psychédéliques.

Placement libre.

18H30 – Ouverture de la salle et du bar, apéro à thème, échanges avec les associations partenaires

19H – Repas bio (sur réservation)

20H30 – Concerts

À chaque concert, un pays, un thème, un soutien à une association ou à un projet local, une expo, une projection cinéma, une ambiance originale!

