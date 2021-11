Une ombre fantastique Théâtre des Lices, 21 décembre 2021, Albi.

Une ombre fantastique

Théâtre des Lices, le mardi 21 décembre à 14:30

Alliant théâtre d’ombres, magie et musique, la compagnie albigeoise «Dr Troll» propose ce spectacle intitulé «Une ombre fantastique.» Celui-ci raconte l’histoire de deux amis, Gino et Anto, dont l’aventure les conduira à rencontrer Itzaal, une ombre mystérieuse et étrange ! Une fable sur l’entraide et l’amitié qui interpelle notre rapport au vivant, à la beauté et à l’imaginaire. Spectacle à partir de 3 ans. _**Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site**_ [_**noel.albi.fr**_](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/)_**.**_

Le Théâtre des Lices enchanté !

Théâtre des Lices Passage Rabelais, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T14:30:00 2021-12-21T16:30:00