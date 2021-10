Saint-Herblain La Harlière Loire-Atlantique, Nantes Une leçon impertinente par Zou – Cie Le Thyase – Petite académie des arts vivants La Harlière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 10 € / 5 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Théâtre. Un spectacle différent par soir, du 7 au 10 décembre 2021 à la Harlière, une intégrale d’un seul coup le 12 décembre 2021 à la Maison des Arts ! Vous l’avez sûrement croisée, dans une grotte, au sommet d’une baignoire ou au fond d’une montagne. Zou. La maîtresse. Avec sa cloche. Nous vous proposons sur une semaine les Leçons Impertinentes : Intime et moi. Il y sera question d’amour, de moustache, d’alcool ou de baiser… Toujours de manière consentie et toujours avec gourmandise. Des questions ?4 leçons/spectacles interprétés et gesticulés par Zou, passée maîtresse dans l’art de jongler avec les notions complètement essentielles au vivre ensemble, mais que l’on aborde trop peu dans les salles de classe ou les amphis. En gros, ça pourrait s’intituler la vie pour les nul·le·s ou comment apprendre la vie en s’amusant. Chaque représentation est une leçon différente :- Leçon #1 : L’amour en mots (mardi 7 décembre 2021)- Leçon #2 : Drague, consentement et M. Moustache (mercredi 8 décembre 2021)- Leçon #3 : La philamatologie (jeudi 9 décembre 2021)- Leçon #4 : Mangez, ceci est mon corps (vendredi 10 décembre 2021) De et par Maëlle Mays Durée d’une représentation : 2h environLes leçons seront jouées en intégralité Dimanche 12 décembre2021 de 11h à 18h30 à la Maison des Arts. Public : à partir de 10 ans, tout public Dans le cadre de la Petite académie des arts vivants La Harlière adresse1} Saint-Herblain 44800 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme

