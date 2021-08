Margaux-Cantenac Margaux-Cantenac Gironde, Margaux-Cantenac Une Journée Gourmande à Margaux aux châteaux Prieuré Lichine, La Tour de Bessan et Kirwan ! Margaux-Cantenac Margaux-Cantenac Catégories d’évènement: Gironde

Margaux-Cantenac Gironde Margaux-Cantenac 90 EUR Sur une journée, 3 propriétés complices, Grands Crus de Margaux, vous invitent à découvrir leurs différents univers et thématiques. Laissez-vous surprendre par leurs associations vins et gourmandises locales. Côté dégustation, le Blanc de Château Prieuré-Lichine sera associé à une terrine d'esturgeon au caviar d'Aquitaine. La douceur et le craquant des cannelés bordelais achèveront le service à l'aveugle de deux vins de négoce et d'un vin du Château Kirwan. L'aventure s'achève au Château La Tour de Bessan, avec une initiation à l'assemblage et sa dégustation de mono cépages accompagnée de sarments en chocolat. Pour le déjeuner, profitez d'une pause bucolique avec un déjeuner champêtre au Château Kirwan.

