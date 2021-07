Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Une journée à Toulouse Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pour cette journée en Occitanie, le Pavillon vous propose le matin la visite de son usine et de son « Show-Room », puis la visite de trois projets de réhabilitation dans l’après-midi : – La Halle de la Machine : Halle d’exposition, regroupant des espaces d’assemblage, de maintenance, des salles multimédia et de réunion, des bureaux, des ateliers et un restaurant. Patrick Arotcharen mandataire associé (64) à Projet 310 et D’une ville à l’autre (31). Maître d’ouvrage : Toulouse Métropole – Un complexe cinéma / commerces / bureaux. Architecte mandataire Outsign (75) – Maître d’ouvrage : Cogedim. – Le site historique des Halles Latecoère en Cité des start-up lieu dédié à la création et à l’innovation Taillandier Architectes Associés / Architecte mandataire : Pierre-Yves Caillault Architecte en Chef des Monuments Historiques (31). Maître d’ouvrage : Région Occitanie. Visite de l’usine Technal et Visites de projets / La Cité des start-up et La Halle des Mécaniques Toulouse Toulouse Toulouse Haute-Garonne

