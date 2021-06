Amiens Amiens Amiens, Somme Une grande journée en Baie de Somme en train diesel historique Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Une grande journée en Baie de Somme en train diesel historique Amiens, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Amiens. Une grande journée en Baie de Somme en train diesel historique 2021-07-03 11:45:00 – 2021-07-03 20:55:00

Mise en circulation d'un train par le Pacific Vapeur Club, le 3 Juillet prochain à l'occasion de la fête de la vapeur en Baie de Somme, fête qui marquera également le 50ème anniversaire de l'association CFBS, organisatrice de l'événement. Parcours atypique, au départ de Sotteville sur la ligne Sotteville -Rouen RD – Motteville – Amiens et Noyelles-sur-Mer. Restauration légère à bord, vélos embarqués, room-service en première classe, pass-voyage sur tout le réseau du CFBS, découvrez tout le détail de la journée sur notre site internet ou en nous contactant au 02 35 72 30 55 par courrier ou par mail à l'adresse pvc.reservations@orange.fr, sur le site internet du club : https://pvcasso.fr, sur Facebook et Instagram.

