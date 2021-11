Montmorillon Place du Maréchal Leclerc Montmorillon, Vienne Une fin d’année festive Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

[http://www.mediatheque.montmorillon.fr](http://www.mediatheque.montmorillon.fr)le de Montmorillon revêt ses plus belles couleurs pour offrir à tous une programmation festive et lumineuse. Au programme, marché de Noël, mise en lumière de la ville, spectacle et animations gratuites proposés par la ville et les associations. ○ ILLUMINATIONS DE NOËL Vendredi 3 décembre 18h30 – Place du Maréchal Leclerc ○ EN ATTENDANT COCO – SPECTACLE Samedi 4 décembre 16h – Espace Gartempe ○ ATELIERS DE NOËL Samedi 4 décembre Mercredi 8 décembre plus d’infos sur les horaires sur www.mediatheque.montmorillon.fr ou par téléphone au 05 49 91 78 09 ○ MARCHÉ / VILLAGE DE NOËL Du vendredi 12 au dimanche 12 décembre Ven : 17h à 21h | Sam : 10h à 21h | Dim : 10h à 18h Place du Maréchal Leclerc ○ BOURSE AUX JOUETS Samedi 11 décembre 9h à 17h – MJC ○ FÊTE FORAINE Du 11 décembre au 2 janvier Place de la Victoire ○ ANIMATIONS DE MARCHÉ Mercredi 15 décembre Sur le marché ○ ATELIERS D’HIVER Du 18 décembre au 2 janvier Cité de l’Écrit + d’infos sur : [https://bit.ly/3labphj](https://bit.ly/3labphj) ou au 05 49 83 03 03 ○ CONCERTS DE NOËL ♪♫♪ Samedi 18 décembre 20h – Église Saint-Martial Avec l’EMIG Dimanche 19 décembre 16h – Chapelle Saint-Laurent Avec Figaro Si Figaro Là

gratuit, tout âge

Des animations tout le mois de décembre à Montmorillon

