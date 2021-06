Une exposition photos itinérante trésors des églises du Pays d’Auge Cambremer, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cambremer.

Une exposition photos itinérante trésors des églises du Pays d’Auge 2021-07-03 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-23 17:30:00 17:30:00

Cambremer Calvados Cambremer

UNE EXPOSITION PHOTOS ITINÉRANTE

Trésors des églises du Pays d’Auge

50 photos

En juillet et août

De 14h30 à 17h30

Du samedi 3 juillet au jeudi 23 juillet Saint Aubin sur Algot

Samedi 24 juillet Vieux Pont en Auge

Samedi 31 juillet et dimanche 1er août Repentigny

Samedi 7 août Lessard et le Chêne

Samedi 14 août Lessard et le Chêne

Samedi 28 août et dimanche 29 août Saint Paul de Courtonne

Ces photos sont tirées de l’ouvrage « 100 trésors des églises du pays d’auge », publié par les éditions de l’association le pays d’auge ces photos sont tirées de l’ouvrage « 100 trésors des églises du pays d’auge », publié par les éditions de l’association le pays d’auge.

mariette.meunier@gmail.com +33 6 22 74 30 95 https://apepa.blog/

