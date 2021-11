Une brève histoire de la Méditerranée Université d’Évry – Bâtiment des 1ers Cycles,Amphi audio, 6 décembre 2021, Évry-Courcouronnes.

Une brève histoire de la Méditerranée

du lundi 6 décembre au mardi 7 décembre à Université d’Évry – Bâtiment des 1ers Cycles, Amphi audio

**LUNDI 6 ET MARDI 7 DÉCEMBRE • DE 10H À 12H** Histoires de paysage – atelier d’écriture Au hasard d’une promenade, on tombe parfois sur des gens assis par terre, occupés à crayonner ou peindre un angle de rue, un bâtiment, une perspective. Si on pouvait se pencher sur leurs carnets, on trouverait autant de portraits d’un même point de vue, d’un même paysage. Le temps d’un atelier, imaginer un paysage commun. Chacun écrira un épisode de l’histoire de ce paysage. En les assem¬blant ensuite, en empilant les points de vue, nous déplierons l’histoire entière. **LUNDI 6 ET MARDI 7 DÉCEMBRE • DE 13H À 14H30** Une brève histoire de la Méditerranée La Méditerranée est un infini, de temps, d’espace à parcourir et de récits. Dite à l‘échelle d‘un homme, elle déborde. Petit homme dans un espace trop grand pour lui, Il rencontre, au fil des lieux et des siècles, des rivages possibles. « Une brève histoire de la Méditerranée », qui a bénéficié de nombreux prix notamment du Centre National du théâtre (ARTCENA), est une proposition théâtrale pour un acteur, autour, sur et à l’intérieur d’un dériveur.

Inscription obligatoire

Une brève histoire de la Méditerranée de Léa Carton de Grammont, mise en scène Victor Thimonier, interprété par Clément Carabédian.

Université d’Évry – Bâtiment des 1ers Cycles,Amphi audio 1 rue Pierre Beregovoy – Evry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Évry Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T10:00:00 2021-12-06T12:00:00;2021-12-06T13:00:00 2021-12-06T14:30:00;2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T12:00:00;2021-12-07T13:00:00 2021-12-07T14:30:00