Place centrale – Meudon-la-Forêt, le dimanche 12 septembre à 17:00

Trois danseurs tentent de faire corps pour explorer les symboles sociaux de l’inconscient collectif urbain qui les rassemble. En traversant les postures, les gestes et les énergies dont s’inspire la danse hip-hop, ils expriment les liens qui les relient à l’étymologie de leur propre danse. Sur fond de musique soul évocatrice des années 70 aux Etats-Unis, l’énergie explosive de leurs corps s’ancre dans la nature rebelle des mouvements populaires pour la cause des sous-estimés, des laissés pour compte de la société. Les trois danseurs confrontent avec fierté la masse invisible de leur héritage urbain. CHORÉGRAPHIE Anne Nguyen DANSEURS Sonia Bel Hadj Brahim, Arnaud Duprat, Pascal Luce, CRÉATION LUMIÈRE Ydir Acef, MUSIQUE ORIGINALE Sébastien Lété

Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles

Compagnie Par Terre – Anne Nguyen Place centrale – Meudon-la-Forêt Avenue du Général de Gaulle 92360 Meudon

2021-09-12T17:00:00 2021-09-12T18:00:00

