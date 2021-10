Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Un Soir avec Olympe La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

le vendredi 10 décembre à 20:30

Olympe, auteur compositeur interprète et pianiste, véritable révélation de l’émission The Voice saison 2 sur TF1, a parcouru du chemin. Après trois albums, un disque d’or, un triple disque de platine et plusieurs tournées en France, il sera de retour avec un nouvel album qu’il présentera en avant-première, accompagné de ses musiciens, à Roubaix, où il s’est installé depuis 5 ans.

Tarif plein : 28,30€

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T23:00:00

