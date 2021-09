Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Un sel, des sels Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Un sel, des sels Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, 20 octobre 2021, Batz sur mer. Un sel, des sels

du mercredi 20 octobre au jeudi 4 novembre à Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer

Visite-zoom, à partir de 7 ans Dans le cadre des “Saveurs d’Octobre“ Un temps ludique et interactif à la découverte de sels du monde et de leurs modes d’obtention. Alors sel ou pas sel, telle sera la question ? Sur réservation Compris dans le billet d’entrée / Gratuit jusqu’à 13 ans Accès au musée pour les détenteurs d’un passe sanitaire valide, port du masque obligatoire (modalités d’accueil pouvant évoluer selon le règlement en vigueur).

Public

Visite-zoom, à partir de 7 ans Dans le cadre des “Saveurs d’Octobre“ Un temps ludique et interactif à la découverte de sels du monde et de leurs modes d’obtention. Alors sel ou pas sel, telle … Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T15:30:00 2021-10-20T16:00:00;2021-10-21T15:30:00 2021-10-21T16:00:00;2021-10-27T15:30:00 2021-10-27T16:00:00;2021-10-28T15:30:00 2021-10-28T16:00:00;2021-11-03T15:30:00 2021-11-03T16:00:00;2021-11-04T15:30:00 2021-11-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Adresse Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer lieuville Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer