La torpeur lumineuse de l’été pousse Lucie, en vacances avec sa fille, à rêver son métier de comédienne. Son imagination galopante la figure en chevaleresse. Sa route croisera celle de deux autres femmes en armure. La balade de ces trois héroïnes dans la lande sauvage devient alors une introspection intime et artistique. Dans Un royaume, Claude Schmitz, metteur en scène et réalisateur, compose une fable burlesque, entre cinéma et théâtre, portrait de trois actrices errantes, porte-étendard d’une liberté créatrice insoumise.

De 7 à 16 euros, gratuit pour les étudiants de moins de 26 ans

Dans Un royaume, Claude Schmitz, metteur en scène et réalisateur, compose une fable burlesque, entre cinéma et théâtre,

