Si le rire est essentiel dans la communication entre humains, il l'est aussi entre hommes et machines même s'il peut paraître «accessoire». Si le robot doit pouvoir rire de manière presque humaine pour être un véritable robot «compagnon», comment l'humain réagit il à son rire ? La question du rire artificiel est posé par Catherine Pélachaud qui nous offre quelques clés de compréhension.

UN ROBOT PEUT-IL RIRE ? | Conférence de Catherine Pélachaud en lien avec l'expo Guili-Guili

Laval Mayenne

