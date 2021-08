UN REPAS DE FAMILLE par la Compagnie 16 ans d’écart MARTIGNAS-SUR-JALLE,Parc Moulin Bidon, 29 août 2021, Martignas-sur-Jalle.

MARTIGNAS-SUR-JALLE, Parc Moulin Bidon, le dimanche 29 août à 18:30

**Fantaisiste cousinade immersive** Ah, la famille… Théâtre de toutes les émotions, espace intarissable de bonheur, de conflit, d’amour, de destruction, de soutien, de perversion, d’épanouissement, de honte, de joie… C’est dans ce terreau fertile que la Compagnie 16 ans d’écart a décidé de semer non pas seulement la zizanie, mais de vraies graines de fantaisie libératrice. Spectacle participatif déguisé en pique-nique, _Un repas de famille_ mêle aux spectateurs onze comédiens et comédiennes en forme d’oncles, de tantes, frères, sœurs et autres cousins loufoques, extravagants, voire burlesques. Entre disputes, retrouvailles, souvenirs, rigolades, rancunes, anecdotes et maladresses, nous voilà parties prenantes de la tribu et de son histoire partiellement improvisée. Ça se termine, évidemment, par l’incontournable photo de famille finale et avant cela – différence, peut-être avec la réalité ? – c’est bienveillant et léger ! — Avec : Matthieu Bernard, Julie Brunie Tajan, Emmanuelle Cazal, Sarah Châtaigner, Marcel Chaton, Sarah Ferru, Claire Jeutaime, Yan Moussu, Jean Philippe Raymond, Sophie Robin, David Vernet / Mise en scène Sandrine Cayol / Soutiens : Département de la Gironde ; Ville d’Eysines ; Bordeaux Métropole — **La Compagnie** [**16 ans d’écart**](https://compagnie-16ansdecart.com/) Fondée en 2010, la Compagnie 16 ans d’écart, est une association de lois 1901 qui a pour but la création et la diffusion de spectacles hybrides entre installations, théâtres et performances ; soutenant le travail artistique de la metteur en scène et scénographe Sandrine Cayol. La compagnie développe son travail créatif sur l’envie de décloisonner les frontières sociales, de mélanger les genres artistiques ; de lutter contre les discriminations économiques que le spectateur peut éprouver face à la culture. Par conséquent elle souhaite défendre la gratuité pour ainsi favoriser l’accès de ses créations à sa cible principale : le tout public. — **TOUT PUBLIC Apporter son pique-nique** **DURÉE** : 3h… avec la possibilité d’arriver après l’entrée ou de partir avant le dessert… comme dans certains repas de famille ! **LIEU** : Parc Moulin Bidon à Martignas-sur-Jalle (En cas d’intempéries, le spectacle sera déplacé Salle du Pays de Graves, 8 Avenue de la Libération) **GRATUIT, SANS RÉSERVATION, dans la limite de 49 spectateurs** **PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE pour les + de 11 ans** — **/!\ INFO SANITAIRE : Cette représentation ayant une jauge d’accueil inférieure à 50 personnes, elle n’est pas soumise à présentation d’un pass sanitaire valide.** **Le port du masque pour tous les spectateurs de plus de 11 ans reste obligatoire durant toute la durée de la représentation, hors temps de repas.** — _Une programmation “Eté métropolitain 2021”, saison culturelle de Bordeaux Métropole_

Fantaisiste cousinade immersive

MARTIGNAS-SUR-JALLE,Parc Moulin Bidon Parc Moulin Bidon, Martignas-sur-Jalle



