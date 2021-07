Un patrimoine à écouter ! Temple de Venterol, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Venterol.

Un patrimoine à écouter !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple de Venterol

Plusieurs animations mettant à l’honneur le village de Venterol et le média radiophonique : parcours interactif dans le village, séances d’écoute collectives en salle, podcasts en immersion nature ou lors d’une balade en calèche, installations artistiques et radiophoniques, ateliers radio et tables rondes, reportages en direct, etc. Ces deux journées mettront en avant le patrimoine du village mais aussi les productions radiophoniques locales et variées, collectées grâce à de nombreux partenariats et à l’animation du Groupe projet « radio » du Parc.

Participation libre. Places limitées en fonction des animations (calèche, écoutes collectives)

Deux journées pour découvrir le village de Venterol différemment, des circuits, des expos, des écoutes collectives… Un beau partenariat entre le Groupe « radio » du Parc, l’Apaven et la commune.

Temple de Venterol Rue du bout du monde, 26110 Venterol Venterol Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T21:00:00