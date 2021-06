Nevers Théâtre Municipal de Nevers Nevers, Nièvre UN PAS APRES L’AUTRE Théâtre Municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

UN PAS APRES L’AUTRE Théâtre Municipal de Nevers, 12 mars 2022-12 mars 2022, Nevers. UN PAS APRES L’AUTRE

Théâtre Municipal de Nevers, le samedi 12 mars 2022 à 20:00

Les deux sœurs Mazzlela tiennent un atelier de haute couture. Au bord de la faillite, elles déménagent leur atelier dans une ancienne loge de concierge où Matteo, le fils de l’une d’elles, vit. Enfermé dans sa chambre, il se sent protégé derrière son écran, souffre de phobie sociale. En détresse, il cherche sans cesse l’attention de sa mère. Mais alors, comment rouvrir une porte laissée fermée trop longtemps ? Une fois l’ordinateur éteint, comment affronter le monde réel ? Un pas après l’autre questionne les relations sociales et familiales mais aussi l’influence de notre passé sur notre avenir. Ecriture et mise en scène Fabio Marra Avec Catherine Arditi, Nathalie Cerda, Sonia Palau, Fabio Marra Conception et construction Scénographie Audrey Vuong, Ateliers décor Claude Pierson Création Costumes Pauline Yaoua Zurini Accessoires Bruno Jouvet Musiques Claudio del Vecchio Création Lumières Laurent Béal Visuel Johann Hierholzer Production : Un spectacle de Carrozzone Teatro Coproduction : Fiva Production, Sésam’Prod, Michel Boucau Productions En co-réalisation avec La Maison **INFOS BILLETTERIE : La Maison** **Ouverture des adhésions : samedi 3 juillet, 10h** **Ouverture de la billetterie tout public : samedi 4 septembre, 10h** **Téléphone : 03.86.93.09.09**

25€ / 17€ / 11€ – Billetterie La Maison : https://maisonculture.fr/

Catherine Arditi – Fabio Marra Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre Municipal de Nevers Adresse Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Théâtre Municipal de Nevers Nevers