Huisnes-sur-Mer Huisnes-sur-Mer Huisnes-sur-Mer, Manche Un livre, une crêpe ! – Café-Librairie La Salicorne et le Rhinocéros Huisnes-sur-Mer Catégories d’évènement: Huisnes-sur-Mer

Manche

Un livre, une crêpe ! – Café-Librairie La Salicorne et le Rhinocéros, 13 mars 2021-13 mars 2021, Huisnes-sur-Mer. Un livre, une crêpe ! – Café-Librairie La Salicorne et le Rhinocéros 2021-03-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-03-13 18:00:00 18:00:00

Huisnes-sur-Mer Manche Huisnes-sur-Mer Samedi 13 mars de 10h à 18h c’est le fête des livres et des crêpes à la Salicorne et le Rhinocéros !

Pour un livre acheté, une crêpe au sucre toute chaude offerte, à emporter ♥️❤️♥️❤️

Réservez votre samedi ! +33 2 33 60 01 31 Samedi 13 mars de 10h à 18h c’est le fête des livres et des crêpes à la Salicorne et le Rhinocéros !

Détails Catégories d’évènement: Huisnes-sur-Mer, Manche Autres Lieu Huisnes-sur-Mer Adresse Ville Huisnes-sur-Mer