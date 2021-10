Bellême Bellême Bellême, Orne Un lieu, des oeuvres (FDAC) Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Un lieu, des oeuvres (FDAC) Bellême, 16 octobre 2021, Bellême. Un lieu, des oeuvres (FDAC) 2021-10-16 – 2021-12-18 Médiathèque des Collines du Perche Normand Ancienne Ecole Publique

Créé en 1986, la collection du Fonds départemental d'art contemporain de l'Orne (FDAC) propose un panorama de la création contemporaine, riche aujourd'hui de plus 400 oeuvres acquises auprès de 120 artistes confirmés ou en devenir. Peintures, dessins, gravures, collages, photographies, mais aussi sculptures, céramiques, pâtes de verre enrichissent depuis plus de 30 ans cette collection. Créé en 1986, le FDAC en constituant une collection publique propose un panorama de la création contemporaine, riche aujourd'hui de plus de 400 oeuvres acquises auprès de 120 artistes confirmés ou en devenir. Peintures, dessins, gravures, collages, photographies, sculptures, céramiques, pâte de verre, tapisseries, livres d'artistes, vidéos, malles pédagogiques enrichissent ce fonds. Cette première exposition vous donnera l'occasion de découvrir une vingtaine de photographies d'artistes déjà bien connus du paysage ornais, tel que Benoit Delomez, Frédéric Desmots, Thibaut Derien, Yves Le Gall, Olivier Mériel, Patrick Moreau, Siloe, Kurt Stier…

culture@orne.fr +33 2 33 81 23 13 https://culture.orne.fr/

