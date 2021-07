« Un juste reflet de ce monde fous »: visite guidée Soissons, 25 juillet 2021, Soissons.

5 Le Fonds Régional d’Art Contemporain Picardie et la Ville de Soissons à travers l’Arsenal Saint-Jean s’associent pour concevoir et présenter le projet d’exposition « un juste reflet de ce monde de fous » Jan R Faust et Damien Deroubaix, qui s’envisage comme une rencontre entre deux artistes. Le commissariat de l’exposition est assuré par Pascal Neveux, directeur du FRAC Picardie et par Christophe Brouard, directeur des Musées de Soissons, en dialogue étroit avec les deux artistes.

Jan R Faust et Damien Deroubaix partagent la même curiosité et nécessité de dessiner aujourd’hui dans ce monde où la circulation des images est devenue virale, virulente et incontrôlable.

Il en résultera une exposition à quatre mains révélant pour la première fois au public des dessins inédits et une fidélité à l’épreuve du temps et de notre époque entre ces deux artistes, entre ombre et lumière, à l’univers d’une étrangeté qui ne peut laisser indemne le visiteur.

