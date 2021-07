Brest Cinéma Espace Bernard Mantienne Brest, Finistère Un Été en musique (au cinéma) ! Cinéma Espace Bernard Mantienne Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Un Été en musique (au cinéma) ! Cinéma Espace Bernard Mantienne, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Brest. Un Été en musique (au cinéma) !

Cinéma Espace Bernard Mantienne, le vendredi 30 juillet à 14:30

Accompagné d’un(e) intervenant(e) les participants s’amusent à créer ou à recréer les dialogues et/ou bruitage d’un film. En collaboration avec l’association « Et Si Les Images » Atelier Bande Son et Doublage Sonore Cinéma Espace Bernard Mantienne 3 rue de l’Aulne Verrières-le-Buisson 91370 Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T14:30:00 2021-07-30T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma Espace Bernard Mantienne Adresse 3 rue de l'Aulne Verrières-le-Buisson 91370 Ville Brest lieuville Cinéma Espace Bernard Mantienne Brest