Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU Segré-en-Anjou Bleu, 26 septembre 2021, Segré-en-Anjou Bleu. UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU 2021-09-26 – 2021-09-26 Sainte-Gemmes-d’Andigné Prairie de l’Argos

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu Une journée bien animée avec au programme :

– Vide-grenier

– Exposants … Pour cette nouvelle édition, un dimanche au bord de l’eau se déroulera le 26 septembre, à Sainte-Gemmes-d’Andigné. +33 2 41 92 85 33 Une journée bien animée avec au programme :

– Vide-grenier

– Exposants … dernière mise à jour : 2021-07-16 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Sainte-Gemmes-d'Andigné Prairie de l'Argos Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville 47.6754#-0.88348