Un dernier pour la route Compiègne, vendredi 29 mars 2024.

Un dernier pour la route Compiègne Oise

Genre : Comédie

Une comédie dramatique entre rire et émotion !

D’un côté, Arno, pilier de comptoir insociable.

De l’autre, Olivier, clarinettiste exaspérant.

Une rencontre qui va faire basculer leur vie. Du moins ce qu’il en reste.

Alors qu’ils se réveillent tous deux dans ce vieux bar délabré, Sylvie la mystérieuse tenancière des lieux leur annonce leur décès.

Et surtout qu’ils n’auront qu’une heure pour prendre ensemble la décision la plus importante de leur existence : choisir lequel des deux passera l’éternité au Jardin et lequel ira au Brasier.

Pour leur première pièce, Daniel Camus et Eric Brulé signent une comédie dramatique à la mise en scène rythmée, naviguant entre rire et émotion. Les personnages attachants, l'interprétation juste, les dialogues percutants et les moments de poésie offrent au public un spectacle complet à ne surtout pas manquer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 21:00:00

fin : 2024-03-30

1 BIS Place Saint-Jacques

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France romain@letheatreamoustaches.com

L’événement Un dernier pour la route Compiègne a été mis à jour le 2024-02-26 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme