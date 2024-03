Les Parents viennent de mars, les enfants du MacDo, chez Maman Compiègne, lundi 29 avril 2024.

Les Parents viennent de mars, les enfants du MacDo, chez Maman Compiègne Oise

Genre Comédie familiale

L’autre volet du gros succès familial après Papa, place à Maman !

Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 10 à 99 ans la comédie qui réconcilie tout le monde !

Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…

Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois…

Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie que partagent une mère et ses enfants, fille et garçon.

En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères ! 1414 14 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 20:00:00

fin : 2024-05-01

1 BIS Place Saint-Jacques

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France romain@letheatreamoustaches.com

L’événement Les Parents viennent de mars, les enfants du MacDo, chez Maman Compiègne a été mis à jour le 2024-03-21 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme