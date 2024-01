Les rendez-vous du Moncel Complot à l’Abbaye Pontpoint, dimanche 28 avril 2024.

Les rendez-vous du Moncel Complot à l’Abbaye Pontpoint Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 14:30:00

fin : 2024-04-28 16:00:00

Serez-vous à la hauteur ? Entrez dans l’Histoire, déjouez le complot et sauvez la reine.

Jeu type escape game se déroulant dans les salles et le parc de l’abbaye.

Sur réservation, tarif exceptionnel 17 Euros par personne, paiement à la réservation, CGV de groupes s’appliquant, min 2 pers, max 7 pers. Renseignements et inscriptions abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr

17 .

5 Rue du Moncel

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr



L’événement Les rendez-vous du Moncel Complot à l’Abbaye Pontpoint a été mis à jour le 2024-01-23 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte