Exposition d’Art-Photographie-Amigurumis Corbeil-Cerf, dimanche 28 avril 2024.

Exposition d’Art-Photographie-Amigurumis Corbeil-Cerf Oise

Exposition d’Art gratuite

La Bibliothèque La Corbeil aux Livres est fière de vous inviter à une Exposition d’Art gratuite, ouverte à tous, le 28 avril de 14h à 18h. Rejoignez-nous à la Salle des Sénateurs, située au 2 rue François de Lubersac, 60110 Corbeil-Cerf, pour une immersion dans le monde de la créativité et de l’expression artistique.

Ce qui vous attend

Peinture à l’huile par l’artiste Mimi

Laissez-vous emporter par la magie des couleurs et des formes avec les magnifiques œuvres à l’huile de l’artiste peintre Mimi. Avec une maîtrise exceptionnelle de la technique, Mimi vous transporte dans des univers tantôt oniriques, tantôt vibrants de réalisme. Certaines œuvres seront disponibles à la vente, offrant ainsi la possibilité d’emporter un morceau de cet art captivant chez vous.

Photographies captivantes de la randonnée d’octobre 2023

Plongez dans les paysages enchanteurs capturés par les derniers randonneurs lors de leur exploration en octobre 2023. Sur la thématique de la « lumière naturelle », ces photographies évoquent la beauté brute de la nature et la façon dont elle interagit avec la lumière du jour. Laissez-vous transporter dans des paysages époustouflants et redécouvrez la magie de la nature à travers l’objectif de ces talentueux photographes.

Amigurumis uniques et charmants

Les amigurumis sont de charmantes créations artisanales japonaises, réalisées au crochet ou au tricot. Ces adorables petites figurines, souvent inspirées de personnages de dessins animés ou de la nature, apportent une touche de douceur et de fantaisie à n’importe quel intérieur. Venez découvrir ces petites merveilles faites à la main, et peut-être craquerez-vous pour l’une d’entre elles, disponible à la vente.

Randonnée guidée pour découvrir les environs

Pour ceux qui désirent découvrir les environs de Corbeil-Cerf d’une manière plus active, une randonnée débutera à 14h ce jour-là. Accompagnés par des guides expérimentés, vous aurez l’opportunité de vous immerger dans la beauté naturelle de la région tout en appréciant une agréable promenade. Cette randonnée offre une occasion parfaite de compléter votre expérience artistique en explorant les paysages qui ont inspiré les photographes de l’exposition.

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans un univers artistique diversifié et captivant. Que vous soyez passionné d'art, amateur de photographie, randonneur ou simplement curieux de découvrir de nouvelles formes d'expression, l'Exposition d'Art Gratuite de la Bibliothèque La Corbeil aux Livres vous promet une expérience enrichissante et inoubliable. Nous avons hâte de vous accueillir le 28 avril pour cette journée dédiée à la créativité, à l'aventure et à l'inspiration.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 14:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

2 rue François de Lubersac

Corbeil-Cerf 60110 Oise Hauts-de-France corbeilauxlivres@gmail.com

L’événement Exposition d’Art-Photographie-Amigurumis Corbeil-Cerf a été mis à jour le 2024-04-02 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre