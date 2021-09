Un démocrate ~ Idiomécanic Théâtre Chapiteau-Théâtre, 19 octobre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

Un démocrate ~ Idiomécanic Théâtre

Chapiteau-Théâtre, le mardi 19 octobre à 20:30

En fait, il ne vend pas vraiment mais fait plutôt en sorte que les gens achètent. Par son analyse de leurs pulsions profondes, il parvient à transformer les citoyens en consommateurs dociles. Premier homme à avoir théorisé la manipulation des masses, Edward Berneys était le neveu de Freud et se disait démocrate. Il laisse derrière lui un système qui a profondément changé le monde. Goebbels lui-même s’inspirera de ses méthodes… Avec **Un Démocrate**, _Julie Timmerman_ propose une traversée épique et terrifiante de la vie et de l’œuvre d’un des hommes les plus influents du XXe siècle. Dans une mise en scène enlevée et efficace, la pièce interroge sur la réalité de la démocratie dans ces temps d’hyper-communication. Du théâtre politique, populaire et engagé, à l’humour impitoyable et qui donne à penser ! **RENCONTRE** Bord de plateau à l’issue de la représentation ### **Distribution** **Mise en scène** _Julie Timmerman_ **Dramaturgie** _Pauline Thimonnier_ **Assistante à la mise en scène** _Claire Chaineaux_ **Avec** _Elise Noiraud, Julie Timmerman, Jean-Baptiste Verquin, Mathieu Desfemmes_ **Scénographie** _Charlotte Villermet_ **Lumière** _Philippe Sazerat_ **Costumes** _Dominique Rocher_ **Musique** _Vincent Artaud_ **Son** _Michel Head_ **Stagiaire** _Christine Nogueira_ ### **Soutien** **Diffusion** Anne-Charlotte Lesquibe **Administration** Gingko Biloba **Presse** Nicole Czarniak **Production** Idiomécanic Théâtre ~ Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National du Val-de-Marne ~ Théâtrales Charles Dullin édition 2016 ~ Théâtre Antoine Vitez (Ivry) ~ Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique National **Coproduction** Ville d’Orly, Centre culturel Aragon Triolet ~ Fontenay en Scènes (Fontenay-sous-Bois) ~ Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont **Soutien** DRAC Île-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication ~ Adami ~ Spedidam ~ Ville de Paris ~ Conseil Départemental du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création **Coréalisation** Théâtre de l’Opprimé ~ Gare au Théâtre ~ Théâtre de la Reine Blanche **Accueil en résidence** Lilas en Scène.

Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 12 € / Tarif enfant : 9 €

Dans le New York des années 20, Edward Berneys vend indifféremment savons, présidents, cigarettes et coups d’État.

Chapiteau-Théâtre place du 8 mai 1945 – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE Sablé-sur-Sarthe Sarthe



