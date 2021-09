Nantes Café associatif "Au petit Bonheur" Loire-Atlantique, Nantes Un débat sur la vie au Breil Café associatif “Au petit Bonheur” Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Café associatif "Au petit Bonheur", le mardi 5 octobre

Thèmes abordés : —————- **Comment envisagez-vous le quartier à l’heure actuelle?** * La vie dans le quartier d’hier et aujourd’hui * Les relations / liens entre habitants d’hier et aujourd’hui * Ce qui se passe bien * Ce qui se passe mal * La solidarité entre voisins **Comment Rêveriez-vous le quartier dans 50 ans et + ?** * Les relations entre habitants * Les lieux * Les solidarités * L’architecture

entrée libre

Venez donner votre avis sur la vie au Breil d’hier, aujourd’hui et demain ! Café associatif “Au petit Bonheur” 3 Rue Jules Noël Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

2021-10-05

