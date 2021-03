Villenave-d’Ornon Villenave d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon Un cycle de conférence en ligne pour seniors. Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Silver fourchette est un programme de prévention dédié à l’alimentation des seniors.

———————————————————————————— ### Un cycle de conférence en ligne gratuit en partenariat avec HappyVisio, est mis en place dès vendredi 26 mars 2021. Le but est de maintenir le lien avec les seniors, de rompre l’isolement et de continuer à diffuser des messages de prévention malgré les restrictions en vigueur. **Le cycle des conférences :** Un vendredi par mois entre 10h et 11h de mars à mai, avec la diététicienne nutritionniste Virginie Roux, membre de l’Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes Frais (Interfel). * **Le 26 mars de 10h à 11h « Anti-gaspi et zéro déchet en cuisine »** : tout est bon dans les légumes ! Venez découvrir les trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire à partir de la revalorisation des fruits et légumes. Pour vous inscrire, cliquez sur [le lien suivant](https://www.happyvisio.com/conference/anti-gaspi-et-zero-dechet-en-cuisine). * **Le 9 avril de 10h à 11h « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fruits et légumes de saison ! » :** tous les bienfaits nutritionnels des fruits et légumes de saison sous un prisme original : tout ce qu’on ne vous a jamais dit à leur sujet. Pour vous inscrire, cliquez sur [le lien suivant](https://www.happyvisio.com/conference/tout-ce-quon-ne-vous-a-pas-dit-sur-les-fruits-et-legumes-de-saison) * **Le 7 mai de 10h à 11h « Légumes frais version sucrée & fruits frais version salée »** : des recettes aussi saines qu’originales. En un tour de main, vous serez guidés pour laisser libre cours à votre imagination et cuisiner « les légumes frais en version sucrée et les fruits frais en version salée ». Pour vous inscrire, cliquez sur [le lien suivant](https://www.happyvisio.com/conference/legumes-frais-version-sucree-fruits-frais-version-salee) Vous trouverez toutes les informations pour vous accompagner lors de votre inscription en vous connectant sur [le lien suivant](https://www.happyvisio.com/dist/img/tutoinscription.pdf)

Lors de votre inscription, ajouter le code partenaire : SilverFourchette vous permettant d’avoir accès gratuitement au contenu HappyVisio

