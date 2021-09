Un contre Un Esplanade des Terres Neuves, 23 octobre 2021, Bègles.

UN CONTRE UN par la CIE L’OUBLIEE – Raphaëlle BOITEL —————————————————- ### Spectacle Jeune Public – Cirque Une grande boîte métallique est posée sur scène. Objet modulable et transformable, les deux interprètes y apparaissent, disparaissent, s’en rapprochent, s’en éloignent, grimpent, dehors ou dedans. Dans la lumière ou dans le noir, ils montent au paradis, ou descendent en enfer. À deux, ils réinventent l’histoire d’Orphée et Eurydice, celle de ce héros grec décidant de ramener sa bien-aimée du royaume des morts. Cirque, danse et musique servent ce propos où les deux artistes se jouent de l’espace, de ses limites, du cadre, de l’enfermement et de la liberté. Raphaëlle Boitel bouscule le mythe de façon ludique et surréaliste avec une façon de raconter différemment l’enfance et la jeunesse, la vie et ses limites, ses frontières, et les possibilités de transformations pour vivre autrement. **DISTRIBUTION** Mise en scène et chorégraphie : Raphaëlle Boitel Collaborateur artistique, scénographie : Tristan Baudoin Musique originale : Arthur Bison Avec : Alejandro Escobedo, Julieta Salz _En collaboration avec l’OARA pour l’accompagnement des compagnies régionales._ Date : Samedi 23 Octobre à 11 h Séances scolaires : Jeudi 21 et Vendredi 22 Octobre à 10 h et 14 h Public : à partir de 6 ans Durée : 50 minutes Lieu : Espace Jean Vautrin (Mussonville) Tarif unique : 5 €

